Армия Путин: российские военнослужащие показали лучшие примеры героизма в зоне СВО Ян Брацкий По словам президента, все атаки неприятеля были отбиты, украинские боевики успеха не имели. © Видео: ТРК «Звезда» © Фото: РИА Новости Читайте нас на: Российские военные продемонстрировали лучшие примеры массового героизма в зоне специальной операции. Об этом заявил президент Владимир Путин. «Без всякого преувеличения могу сказать, что наши солдаты и офицеры продемонстрировали лучшие примеры массового героизма», - сказал глава государства на полях саммита Россия- Африка. По словам российского лидера, все попытки боевиков киевского режима атаковать отбиты, противник не имел успеха ни на одном из направлений. Всех отличившихся участников боев в зоне специальной операции представят к государственным наградам, пообещал президент. Экспертное мнение и аналитика