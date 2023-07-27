Операторы беспилотников сожгли под Работино украинскую БМП с десантом на броне
Неприятель пытался выдвинуться для атаки, прикрываясь лесополосой, но это не уберегло его от российского барражирующего боеприпаса.
© Видео: Минобороны России © Фото: Минобороны России
Минобороны России показало кадры уничтожения украинской боевой машины пехоты, которая с десантом на броне попала под удар российского барражирующего боеприпаса.
Вражеская БМП принимала участие в попытке наступления на российские позиции на Запорожском направлении.
Операторы беспилотных летательных аппаратов вскрыли выдвижение бронетехники врага под прикрытием лесополосы. По БМП был нанесен точный удар, что в итоге привело к ее уничтожению.
Ранее российское оборонное ведомство опубликовало видео с уничтожением украинского танка западного производства - он тоже пытался наступать в составе бронегруппы на российские позиции в районе Работино - с фатальным для себя результатом.
Материал подготовили Тимур Шерзад и Николай Баранов.