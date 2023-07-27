Бронетехника врага загорелась от точных попаданий беспилотников на Запорожском направлении
Операторами БПЛА были выявлены бронегруппы противника, предпринявшие попытку атаки позиций российских подразделений.
© Видео: Минобороны России © Фото: Минобороны России
Министерство обороны России опубликовало кадры поражения бронетехники противника в районе населенного пункта Работино на Запорожской направлении, где российские бойцы успешно отбивают атаки ВСУ.
Средствами объективного контроля были зафиксированы попадания ударных беспилотников. В результате удара барражирующими боеприпасами бронетехника западного производства была уничтожена.
Также российское оборонное ведомство показало кадры поражения танка ВСУ западного производства под Работино.
Материал подготовили Андрей Аркадьев и Николай Баранов.