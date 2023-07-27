Загоревшийся после падения на Алтае Ми-8 потушили

По последним данным, на борту воздушного судна находились 15 человек.

© Видео: zstproc, Telegram © Фото: МЧС РФ

МЧС и и Заподно-Сибирская транспортная прокуратура опубликовали в своих Telegram-каналах новые кадры с места крушения Ми-8 в республике Алтай. К настоящему моменту вертолет полностью потушен.

Ранее сообщалось, что при падении вертолета погибли шесть человек, еще семь пострадали. Утверждалось, что всего на борту воздушного судна было 13 человек.

Впоследствии появились данные, что в момент ЧП в вертолете находилось 15 человек - три члена экипажа и 12 пассажиров.

В настоящий момент устанавливается полная картина произошедшего, следователи выясняют причины произошедшего. По данным МЧС, борт задел электрические провода.

Следственный комитет возбудил уголовное дело о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта.