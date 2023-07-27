Путин заявил, что Запад чинит препятствия поставкам российского зерна и удобрений

Президент отметил, что нашу страну лицемерно обвиняют в кризисе на мировом продовольственном рынке.

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Западные страны чинят препятствия поставкам российского зерна и удобрений. Об этом заявил Владимир Путин в ходе выступления на форуме Россия-Африка. При этом, отметил президент, нашу страну лицемерно обвиняют в кризисе на мировом продовольственном рынке.

«Этот подход особо четко проявился при реализации так называемой зерновой сделки», - подчеркнул российский лидер.

Ранее Владимир Путин заявлял, что Россия, несмотря на ограничительные меры, продолжит энергично работать над поставками в страны Африки зерна, продовольствия и удобрений.

В Министерстве иностранных дел РФ отметили, что прорабатываются новые маршруты для экспорта в связи с осложнением ситуации в Черном море после выхода из зерновой сделки.