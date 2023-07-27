В Африканском союзе призвали облегчить доставку зерна на континент

Было подчеркнуто, что Африка готова к сотрудничеству с Россией во всех отраслях.

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Африка просит всех участников зерновой сделки облегчить доставку зерна на континент. Такое заявление сделал председатель Африканского союза, президент Союза Коморских Островов Азали Ассумани на пленарном заседании второго саммита и форума «Россия - Африка».

«Мы обращаемся ко всем участникам процесса с большой просьбой облегчить доставку как украинского, так и российского зерна в наши страны», - сказал он.

Кроме того, Ассумани подчеркнул, что Африка готова к сотрудничеству с Москвой во всех отраслях для обеспечения мирной и безопасной обстановки на континенте.

Также глава Африканского союза отметил, что разрешение ситуации на Украине позволит спасти большое количество человеческих жизней, которые зависят от поставок продовольствия.

Российский лидер Владимир Путин в ходе своего выступления заявил, что в ближайшие месяцы российская сторона безвозмездно поставит странам Африки по 25-50 тысяч тонн зерна и обеспечит бесплатную доставку.