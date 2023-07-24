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Артиллеристы сорвали наступление ВСУ на Донецком и Краснолиманском направлениях

Михаил Аброськин
21:28 24.07.2023
Боевики киевского режима используют для переправки через Днепр бронетранспортеры, лодки и водные мотоциклы, которые моментально становятся целями для российских артиллеристов.
© Видео: ТРК «Звезда» © Фото: ТРК «Звезда»
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Украинские националисты пошли в атаку на Донецком и Краснолиманском направлениях, однако встретили жесткий отпор со стороны российских подразделений и с большими потерями отошли назад. Работает артиллерия, из РСЗО «Град» бьют по штурмовым отрядам противника, которые ночью пытались высадиться. Используют и дальнобойные орудия «Мста-Б». Расчеты БПЛА помогают наводить удары по цели. Днем боевики стягивают силы к берегу, а уже ночью под прикрытием темноты переправляются на новые позиции. Поэтому разведка особенно тщательно просматривает берег, чтобы ударить по врагу, когда тот наиболее уязвим.

«Время играет решающую роль. Если по ним не работать, то они смелеют сразу же и начинают лезть. Постоянно предпринимают попытки высадиться, прощупывают. Там, где получается, там становится жарко. Переправляются по-разному: и на БТР, и на лодках, и на водных мотоциклах. То есть используют все возможные способы», - рассказал военнослужащий ВС РФ с позывным «Арчер».

Сразу после залпа, «Град» покидает место пуска снарядов, ведь в момент стрельбы он демаскирует свою позицию. Противник обязательно попытается нанести ответный удар. Этого выстрела с нетерпением ждет российская разведка с воздуха и дожидается. На правом берегу обнаружена цель. Это батарея противника. Начинается контрбатарейная борьба, выиграет в этой дуэли тот, кто первым нанесет точный удар. Снаряды уходят по противнику один за одним, нельзя дать ему опомниться и понять, откуда стреляют. Нужно уничтожить врага первым, пока он не нанес ответный удар.

Снаряды дальнобойного орудия «Мста-Б» отправляются точно к цели. Меньше, чем через минуту, наблюдатель с воздуха фиксирует попадание в боекомплект. Сильнейший взрыв уничтожает батарею противника. Для артиллеристов группировки войск «Днепр» это далеко не первая выигранная дуэль. Хотя бывали и тяжелые моменты, когда боевики успевали нанести ответный удар. Во время одного из таких обстрелов командир орудия с позывным «Домовой» был ранен в ногу. Но вместо того, чтобы отправиться домой, он предпочел вновь вернуться в строй и командовать расчетом орудия.

«Работаем сейчас постоянно, очень часто. Поэтому долго на одном месте не задерживаемся: отработали, свернулись и дальше на следующее место. Там развернулись и опять ждем. Недавно три семерки были у нас, бьем минометы», - поделился командир артиллерийского подразделения с позывным «Домовой».

Благодаря точной и оперативной стрельбе артиллеристов на Херсонском направлении, группировка войск «Днепр» сегодня полностью контролирует речные острова и пресекает любые попытки штурмовых отрядов высадиться на левый берег. За минувшие сутки группировка уничтожила свыше сотни боевиков, несколько единиц бронетехники противника и склад боеприпасов.

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