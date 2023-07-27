В аквапарке Ростова-на-Дону утонул четырехлетний мальчик

В Следственном управлении СК России по Ростовской области сообщили, что трагедия произошла в аквапарке на бульваре Комарова, куда ребенок приехал со своей семьей.

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В Ростове-на-Дону четырехлетний мальчик утонул в аквапарке, по факту гибели ребенка было возбуждено уголовное дело. Об это сообщили в Следственном управлении СК России по Ростовской области.

По предварительной информации, трагедия произошла в развлекательном комплексе на бульваре Комарова, куда мальчик приехал со своей семьей. Уточняется, что дошкольник плавал в бассейне, однако спустя некоторое время его обнаружили без сознания. Ребенок скончался, несмотря на то, что врачи пытались его реанимировать.

Сотрудники Следственного комитета провели осмотр места происшествия, после чего назначили судебно-медицинскую экспертизу для установления точной причины смерти мальчика.

«В настоящее время по уголовному делу проводится комплекс необходимых следственных и процессуальных действий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего», - говорится в сообщении, опубликованном на официальном сайте ведомства.

На этой неделе в Богородском районе Нижегородской области утонула семейная пара, после того как их лодка перевернулась на озере. По данным Следственного управления СК РФ по региону, погибли 33-летняя женщина и ее 36-летний супруг, их 6-летнего сына спасли очевидцы.