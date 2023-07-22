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Моряки РФ и КНР поразили надводный корабль «противника» в ходе учений «Север. Взаимодействие - 2023»

08:44 22.07.2023
Следуя в кильватерной колонне, корабли РФ вели огонь по мишени из 100-мм артиллерийских установок А-190 и Ак-100 в акватории Японского моря.
© Видео: Минобороны РФ © Фото: Минобороны РФ
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В Японском море моряки ВМФ России и ВМС Китая в ходе совместных учений «Север. Взаимодействие - 2023» поразили морскую цель, имитирующую надводный корабль условного противника. Об этом сообщили в Минобороны России.

«Следуя в строю кильватера, российские корабли вели огонь по мишени на дистанции более 5 километров из 100-мм артиллерийских установок А-190 и Ак-100. Китайские моряки поражали цели из 130-мм корабельных артиллерийских установок H/PJ-38 и 76-мм универсальных артустановок», - сообщили в ведомстве.

Отмечается, что экипажи кораблей России и Китая отработали задачи по поиску, сопровождению и вытеснению неизвестной подводной лодки. По легенде, разработанной в рамках учений, субмарину условного противника обнаружили штатные гидроакустические средства кораблей. Чтобы классифицировать подводную лодку, а затем начать следить за ней, в воздух был поднят противолодочный вертолет Ка-27ПЛ с гидроакустическим оборудованием.

Напомним, с 20 по 23 июля в акватории Японского моря Россия и Китай проводят совместные военно-морские учения «Север. Взаимодействие - 2023». Ключевой целью учений является укрепление военно-морского сотрудничества.

Помимо кораблей, с двух сторон к участию в учениях привлечены более 30 летательных аппаратов морской авиации, включая противолодочные самолеты, вертолеты и истребители - перехватчики.

Накануне моряки ТОФ вытеснили «нарушителя» в ходе учений с КНР «Север.Взаимодействие - 2023». В роли вторженца в закрытый для плавания район Японского моря выступил корвет «Гремящий».

Материал подготовили Вероника Волосунова и Николай Баранов.

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