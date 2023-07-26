Украинского диверсанта осудили на 22 года колонии за теракт в Брянской области

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Украинский диверсант Сергей Белавин осужден на 22 года колонии строгого режима за теракт на железной дороге в Брянской области. Об этом сообщила пресс-служба Второго западного окружного военного суда.

«Приговором суда Белавину назначено 22 года колонии строгого режима со штрафом в 600 тысяч рублей. Гражданские иски обоим потерпевшим по 400 тысяч рублей и РЖД на 157 тысяч 69 рублей удовлетворены», - говорится в сообщении.

Ранее осужденный полностью признал свою вину. Суд признал его виновным за теракт в составе организованной группы, прохождение обучения террористической деятельности, незаконное изготовление взрывного устройства, а также за незаконные приобретение, перевозку и хранение взрывчатых веществ.

Также сообщается, что Федеральная служба безопасности России ликвидировала в подмосковной Шатуре нарколабораторию, управляемую с Украины.