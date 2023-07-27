В стране и мире В стране и мире В стране и мире

В Крыму запретят пропускать гражданских на косу Арабатская стрелка

Сергей Лебедев
11:14 27.07.2023
Ограничение будет действовать до особого распоряжения.
В Крыму запретят пропускать гражданских на косу Арабатская стрелка
© Фото: Александр Топилин, CC BY-SA 3.0, Wikimedia
Читайте нас на:

В Крыму с восьми часов вечера предстоящего понедельника запретят пропуск гражданских лиц на косу Арабатская стрелка. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на региональное пограничное управление ФСБ России.

Ограничение не распространяется на работников экстренных оперативных служб, следующих по вызову, а также тех, кто выполняет работы оборонного значения или работы, связанные с ликвидацией ЧС и инфекций.

Запрет будет действовать до особого распоряжения. Отмечается, что он нужен для локализации угроз различным объектам на полуострове и безопасности населению.

Напомним, ранее Министерство обороны РФ предупредило, что суда, направляющиеся в порты Украины, российская сторона будет рассматривать как потенциальные перевозчики военных грузов. Ряд морских районов в северо-западной и юго-восточной частях международных вод Черного моря были объявлены временно опасными для судоходства.

Экспертное мнение и аналитика
Картина дня
11:14 В стране и мире
В Крыму запретят пропускать гражданских на косу Арабатская стрелка
10:42 В стране и мире
В Полтаве демонтировали памятники Пушкину и Ватутину
10:26 В стране и мире
Песков заявил, что ситуация с мятежом в Нигере будет обсуждаться на саммите Россия-Африка
09:59 В стране и мире
ФСБ нашла следы тротила в следовавшем в Ростов-на-Дону иностранном сухогрузе
09:10 В стране и мире
Минтруд раскрыл средний размер пенсии в новых регионах России
Популярное
The Daily Telegraph: Маск присвоил чужой аккаунт в Twitter, не заплатив владельцу
Видео
Загоревшийся кран обрушился на улицу в Нью-Йорке
TMZ: у сына баскетболиста Леброна Джеймса остановилось сердце
NYP: овчарка Байдена покусала семь сотрудников Секретной службы за последние четыре месяца
Во Внуково у прилетевшего из ОАЭ пассажира в нижнем белье нашли бриллианты
Фигуристка Медведева попала в ДТП на такси
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Телеканал «Звезда» Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Киностудия «Главкино» Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.