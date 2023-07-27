В Крыму запретят пропускать гражданских на косу Арабатская стрелка

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В Крыму с восьми часов вечера предстоящего понедельника запретят пропуск гражданских лиц на косу Арабатская стрелка. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на региональное пограничное управление ФСБ России.

Ограничение не распространяется на работников экстренных оперативных служб, следующих по вызову, а также тех, кто выполняет работы оборонного значения или работы, связанные с ликвидацией ЧС и инфекций.

Запрет будет действовать до особого распоряжения. Отмечается, что он нужен для локализации угроз различным объектам на полуострове и безопасности населению.

Напомним, ранее Министерство обороны РФ предупредило, что суда, направляющиеся в порты Украины, российская сторона будет рассматривать как потенциальные перевозчики военных грузов. Ряд морских районов в северо-западной и юго-восточной частях международных вод Черного моря были объявлены временно опасными для судоходства.