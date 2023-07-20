Песков заявил, что решение об очном участии Путина в саммите G20 в Нью-Дели еще не принято

По словам Пескова, решения относительно очного участия Путина в саммите G20 еще нет.

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На данный момент неясно, будет ли президент России Владимир Путин принимать очное участие на саммит большой двадцатки (G20), который пройдет в индийском Нью-Дели 9-10 сентября 2023 года.

«Нет, пока нет решения», - ответил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков на вопрос журналиста.

Ранее стало известно, какие темы поднял министр обороны России и генерал армии Сергей Шойгу на совещании ШОС в Нью-Дели. Шойгу выразил обеспокоенность касательно американских биолабораторий, сращивания НАТО и эскалации у берегов Тайваня.