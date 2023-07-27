В стране и мире В стране и мире В стране и мире

В Кремле заявили, что рассмотрят обращение основателя Group-IB Сачкова, если оно поступит

Анна Назайкина
11:26 27.07.2023
Бизнесмен был приговорен к 14 годам колонии строгого режима.
В Кремле заявили, что рассмотрят обращение основателя Group-IB Сачкова, если оно поступит
© Фото: Валерий Мельников, РИА Новости
Читайте нас на:

В Кремле заявили, что если по делу российского предпринимателя, основателя Group IB Ильи Сачкова поступит письмо, его будут рассматривать в установленном порядке.

Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, отвечая на соответствующий вопрос журналистов, напомнил, что Кремль не является органом, куда следует подавать апелляции, однако письмо, в котором будет зафиксирована та или иная позиция, будет рассмотрено.

«Если какое-то письмо с изложением какой-то позиции - да, оно после того как поступит, будет рассматриваться в установленном порядке», - сказал представитель Кремля.

Напомним, что накануне стало известно, что 37-летнему бизнесмену вынесли приговор - он получил 14 лет колонии строгого режима, ранее его признали виновным по делу о госизмене. Кроме того, мужчине был назначен штраф в 500 тысяч рублей.

Экспертное мнение и аналитика
Картина дня
12:32 В стране и мире
Видео
Путин выразил надежду на запуск российской индустриальной зоны в районе Суэцкого канала
11:57 В стране и мире
Видео
Шесть человек погибли при крушении Ми-8 на Алтае
12:16 В стране и мире
Двух агентов украинской разведки приговорили к 15 годам за шпионаж
11:42 В стране и мире
Видео
Путин рассчитывает, что Африканский союз получит полноправное членство в G20
11:26 В стране и мире
В Кремле заявили, что рассмотрят обращение основателя Group-IB Сачкова, если оно поступит
Популярное
Видео
Мишустину в Норильке показали кабинет Новака, в котором он работал главбухом
The Daily Telegraph: Маск присвоил чужой аккаунт в Twitter, не заплатив владельцу
TMZ: у сына баскетболиста Леброна Джеймса остановилось сердце
NYP: овчарка Байдена покусала семь сотрудников Секретной службы за последние четыре месяца
Во Внуково у прилетевшего из ОАЭ пассажира в нижнем белье нашли бриллианты
Фигуристка Медведева попала в ДТП на такси
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Телеканал «Звезда» Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Киностудия «Главкино» Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.