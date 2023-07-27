В Кремле заявили, что рассмотрят обращение основателя Group-IB Сачкова, если оно поступит

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В Кремле заявили, что если по делу российского предпринимателя, основателя Group IB Ильи Сачкова поступит письмо, его будут рассматривать в установленном порядке.

Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, отвечая на соответствующий вопрос журналистов, напомнил, что Кремль не является органом, куда следует подавать апелляции, однако письмо, в котором будет зафиксирована та или иная позиция, будет рассмотрено.

«Если какое-то письмо с изложением какой-то позиции - да, оно после того как поступит, будет рассматриваться в установленном порядке», - сказал представитель Кремля.

Напомним, что накануне стало известно, что 37-летнему бизнесмену вынесли приговор - он получил 14 лет колонии строгого режима, ранее его признали виновным по делу о госизмене. Кроме того, мужчине был назначен штраф в 500 тысяч рублей.