Рок-музыканту Валерию Кипелову присвоили звание заслуженного артиста России

Валерий Кипелов родился 12 июля 1958 года в Москве. В 1985 году с другими участниками вокально-инструментального ансамбля «Поющие сердца» сформировал группу «Ария», которая получила широкую популярность. Кипелов также является автором известного хита «Я свободен!». Позднее, с 2002 года, музыкант стал руководителем и вокалистом группы «Кипелов».

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