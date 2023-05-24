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Рок-музыканту Валерию Кипелову присвоили звание заслуженного артиста России

Игнат Далакян
14:06 24.05.2023
Звание заслуженного артиста музыкант получил указом президента РФ Владимира Путина.
Рок-музыканту Валерию Кипелову присвоили звание заслуженного артиста России
© Фото: Владимир Астапкович, РИА Новости
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Бывший солист группы «Ария» Валерий Кипелов указом президента РФ Владимира Путина получил звание заслуженного артиста Российской Федерации. Соответствующий документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

«Присвоить почетные звания: "Заслуженный артист РФ" <...> Кипелову Валерию Александровичу - артисту, музыканту, город Москва», - написано в документе.

Валерий Кипелов родился 12 июля 1958 года в Москве. В 1985 году с другими участниками вокально-инструментального ансамбля «Поющие сердца» сформировал группу «Ария», которая получила широкую популярность. Кипелов также является автором известного хита «Я свободен!». Позднее, с 2002 года, музыкант стал руководителем и вокалистом группы «Кипелов».

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