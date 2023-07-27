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Ка-52 ВКС РФ уничтожил бронемашину со стоящими рядом боевиками в зоне спецоперации

07:01 27.07.2023
На опубликованных Минобороны России кадрах отчетливо видно попадание ракетой по стоящей в лесопосадке бронемашине в тот момент, когда к ней подошли украинские боевики.
© Видео: Минобороны России © Фото: Минобороны России
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Министерство обороны Российской Федерации опубликовало кадры работы экипажей ударных вертолетов Ка-52 Воздушно-космических сил (ВКС) по уничтожению опорных пунктов и бронированной техники вооруженных формирований украинских националистов в зоне проведения специальной военной операции.

В ходе выполнения боевых вылетов летчики армейской авиации выполнили пуски ракет по обнаруженным укрепленным пунктам подразделений украинских боевиков. В результате боевого применения были уничтожены пункт управления и бронетехника противника.

На кадрах отчетливо видно попадание ракетой по стоящей в лесопосадке бронемашине в тот момент, когда к ней подошли украинские националисты.

Армейская авиация в ходе проведения спецоперации сопровождает колонны, уничтожает вражеские бронемашины, доставляет десант, военные грузы, а также осуществляет авиационную поддержку подразделений, выполняющих боевые задачи непосредственно на линии боевого соприкосновения.

Ранее Минобороны России показало кадры уничтожения вражеской БМП, которая также стала жертвой армейской авиации ВКС РФ. Экипаж разведывательно-ударного вертолета Ка-52 обнаружил неприятельскую бронетехнику на Южно-Донецком направлении.

Материал подготовили Максим Крюков и Николай Баранов.

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