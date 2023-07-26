На вокзале в Рязанской области загорелись вагоны с серой
Эвакуированы жителей близлежащих домов и сотрудники железнодорожных предприятий.
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Сегодня утром на железнодорожной станции в Сасово Рязанской области произошло задымление вагонов с серой. Об этом сообщили в местной администрации. По данным властей, на данный момент очаг возгорания уже ликвидирован. Сейчас берутся пробы воздуха.
Чиновники заверили, что опасности для населения нет. Жителей домов, расположенных в 50 метрах от вокзала, и сотрудники железнодорожных предприятий были эвакуированы. Специалисты выясняют причину произошедшего.
Напомним, недавно в Подмосковье на станции «Подсолнечная» загорелся вагон электрички. Огонь вспыхнул на крыше.
Электропоезд следовал по маршруту «Москва - станция Октябрьская». При пожаре никто не пострадал.