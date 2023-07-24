Вагон электрички загорелся в Московской области

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Вагон электрички загорелся на станции «Подсолнечная» в Московской области. Об инциденте сообщили в подмосковном главке МЧС. По данным ведомства, огонь вспыхнул на крыше одного из вагонов. Электропоезд следовал по маршруту «Москва – станция Октябрьская». Пассажиры самостоятельно эвакуировались до прибытия первых спасательных подразделений.

«До прибытия пожарных люди вышли. Никто не пострадал. В настоящее время площадь возгорания два квадратных метра», - сообщили РИА Новости в пресс-службе.

Ранее пассажирский поезд сообщением «Москва – Владикавказ» протаранил грузовую фуру на переезде в Северной Осетии. Инцидент произошел в селе Эльхотово. Локомотив протащил фуру по путям несколько десятков метров, пока не остановился. Несколько часов пассажиры провели в ожидании отправки поезда по маршруту.