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Причиной массового отравления детей в Орске мог стать некачественный йогурт

Ян Брацкий
08:54 12.07.2023
Продукцию местного молокозавода изымут из оборота, а само предприятие временно приостановит работу.
Причиной массового отравления детей в Орске мог стать некачественный йогурт
© Фото: Maksim Konstantinov, GlobalLookPress
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Некачественный йогурт мог стать причиной массового отравления детей в Орске. Об этом, со ссылкой на главу регионального Минздрава Татьяну Савинову, пишет Telegram-канал ПроОрск.

«Предположительно, источником инфицирования стал йогурт... Роспотребнадзор проводит комплекс противоэпидемических мероприятий. Организован забор биологических материалов для лабораторных исследований», - говорится в сообщении.

Всю молочную продукцию предприятия изымут из оборота, а сам завод приостановит работу на время разбирательств, отметила Савинова. Образовательные учреждения обязали временно сменить своих поставщиков.

Накануне бригады скорой помощи госпитализировали восемь воспитанников детских садов из разных районов Орска. Всего медики выезжали на вызов к детям 36 раз. У всех симптомы токсикоинфекции. Пострадавшие находятся под наблюдением врачей.

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