Су-34 нанес удары по подразделениям украинской мехбригады на Купянском направлении
На Купянском направлении специальной операции экипаж Су-34 поразил позиции подразделений украинской 14-й отдельной механизированной бригады. Об этом сообщил начальник пресс-центра группировки «Запад» полковник Сергей Зыбинский.
Два авиационных удара были нанесены по сосредоточению живой силы и огневых средств. Они находились в районе населенных пунктов Павловка и Кучеровка.
Кроме того, российские артиллеристы в районе Крахмального уничтожили вражеский пункт боепитания. В районе Кисловки поразили минометный расчет.
Также в районе Песчаного была разбита французская самоходная артиллерийская установка CAESAR.
Напомним, накануне Минобороны России сообщало, что экипаж разведывательно-ударного вертолета Ка-52 на Запорожском направлении точным попаданием уничтожил украинский бронетранспортер. Удар был нанесен управляемой ракетой.
Материал подготовили Сергей Лебедев и Николай Баранов.