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Су-34 нанес удары по подразделениям украинской мехбригады на Купянском направлении

08:02 26.07.2023
Удара нанесены по сосредоточению живой силы и огневых средств в районе населенных пунктов Павловка и Кучеровка.
© Видео: ТРК «Звезда» © Фото: Минобороны России
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На Купянском направлении специальной операции экипаж Су-34 поразил позиции подразделений украинской 14-й отдельной механизированной бригады. Об этом сообщил начальник пресс-центра группировки «Запад» полковник Сергей Зыбинский.

Два авиационных удара были нанесены по сосредоточению живой силы и огневых средств. Они находились в районе населенных пунктов Павловка и Кучеровка.

Кроме того, российские артиллеристы в районе Крахмального уничтожили вражеский пункт боепитания. В районе Кисловки поразили минометный расчет.

Также в районе Песчаного была разбита французская самоходная артиллерийская установка CAESAR.

Напомним, накануне Минобороны России сообщало, что экипаж разведывательно-ударного вертолета Ка-52 на Запорожском направлении точным попаданием уничтожил украинский бронетранспортер. Удар был нанесен управляемой ракетой.

Материал подготовили Сергей Лебедев и Николай Баранов.

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