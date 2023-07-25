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Экипаж вертолета Ка-52 уничтожил украинский БТР на Запорожском направлении

09:56 25.07.2023
Удар по бронетранспортеру был нанесен управляемой ракетой.
© Видео: Минобороны России © Фото: Минобороны России
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Экипаж разведывательно-ударного вертолета Ка-52 точным попаданием уничтожил украинский бронетранспортер. Кадры поражения техники врага опубликовало Министерство обороны Российской Федерации.

Отмечается, что БТР противника был обнаружен на Запорожском направлении специальной операции. Удар был нанесен управляемой ракетой.

Напомним, ранее в МО РФ сообщили, что российский военный в районе Времевского выступа лично обнаружил и уничтожил больше десятка украинских националистов. В бою отличился рядовой Артем Березин.

Благодаря отважным действиям бойца, украинская атака была сорвана, а позиции российских войск удержаны.

Материал подготовили Сергей Лебедев и Николай Баранов.

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