Роскачество в 2024 году представит новый стандарт формы для школьников

Стандарт нужен для того, чтобы не использовались некачественные материалы, а потребитель не беспокоился об их свойствах.

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Во второй половине следующего года Роскачество представит окончательную редакцию нового стандарта на школьную форму. Он определит ассортимент одежды, который входит в данную категорию, а также предъявит требования к изделию, его материалам и маркировке. Об этом сообщают «Известия» со ссылкой на организацию.

«Производители, которые захотят маркировать свою продукцию таким образом, должны будут исполнять требования нового ГОСТа», - отмечается в публикации.

В Роскачестве заявили, что стандарт нужен для того, чтобы не использовались некачественные материалы, а потребитель не беспокоился об их свойствах.

В ГОСТе указано, что форма должна быть единообразной. Предусмотрена одежда для повседневного ношения и торжественных мероприятий.

Напомним, в марте этого года заместитель главы Минпросвещения Андрей Корнеев сообщил, что ведомство поддержало идею ввести значки в качестве элемента школьной формы. По его словам, вопросы разработки и утверждения дизайна аксессуаров проработают совместно с российским движением детей и молодежи «Движение первых».

Депутат Государственной думы Яна Лантратова в разговоре со «Звездой» заявила, что ношение значков в качестве элемента школьной формы является важным элементом в воспитании принадлежности и самоидентификации ребенка.

По ее словам, аксессуар призван быть не только красивым дополнением школьного образа, но и атрибутом, выдаваемым за заслуги. Они станут символом ответственности, трудолюбия, отваги, прилежности, патриотизма и смелости.