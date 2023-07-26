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Удар по правобережным позициям украинских боевиков готовятся нанести российские «Грады» группировки войск «Днепр». Артиллерийский расчет этой боевой машины еще недавно был частью добровольческого формирования. С 1 июля бойцы подписали контракт с Минобороны России.

Получив все привилегии контрактников, сегодня они несут службу во всех родах войск. Боец с позывным «Бразилец» - один из тех, кто сегодня совместно с органами контрразведки прикрывает тылы российских подразделений.

«Мы сейчас работаем, в большинстве, по ДРГшникам. Выявляем, ездим. Это адресные проверки. Различные задачи у них: подорвать, кого-нибудь похитить. В таком роде работают», - поделился военнослужащий ВС РФ с позывным «Бразилец».

Диверсионные группы действуют под видом гражданских лиц или скрываются в лесах, пытаясь разведать позиции основных сил российской армии, они передают координаты беспилотной авиации и, что страшнее, артиллерии.

Доброволец отряда «Ливадия» с позывным «Филин» участвует в спецоперации с самого ее начала. В феврале 2022 пришел на передовую добровольцем, был в составе разведывательных и штурмовых отрядов. Теперь, как и все его товарищи, подписал контракт с Минобороны РФ, не жалеет.

«В этом минусов нет никаких - только плюсы. Льготы и гарантии - это очень хорошо. Элементарно ветеранка и пособия всякие - это же хорошо, когда так», - сказал военнослужащий ВС РФ с позывным «Филин».

С первого июля добровольцы получили те же гарантии, выплаты и льготы, что и контрактники. Об обеспечении отрядов теперь заботится армия: провизией и боеприпасами добровольцы обеспечены так же, как и любые другие подразделения. С новыми силами, и вооруженные лучше прежнего, как подобает российскому солдату, они продолжат защищать свои рубежи.

Ранее морпехи ТОФ взяли в плен украинских боевиков и захватили «натовское» вооружение под Новодонецким. Один из пленных рассказал, что изначально им неверно поставили боевую задачу. Командование заявило, что подразделения ВС РФ покидают свои позиции. Все, что нужно было якобы сделать украинским бойцам - взять под контроль новый участок.