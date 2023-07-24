В Одесской области после объявления воздушной тревоги прогремели взрывы

Сигнал тревоги в регионе объявили около двух часов ночи.

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Сегодня ночью в Одесской области была объявлена воздушная тревога. Об этом говорят данные онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации.

Также в регионе около двух часов ночи прогремели взрывы. Об этом со ссылкой на украинские средства массовой информации сообщают РИА Новости.

Напомним, накануне в Министерстве обороны Российской Федерации сообщили о нанесении группового удара по объектам под Одессой, где изготавливали безэкипажные катера для проведения террористических актов. На пораженных объектах находились иностранные наемники.

В военном ведомстве уточнили, что для удара применялось высокоточное оружие большой дальности морского и воздушного базирования.