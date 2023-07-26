В Белом доме прокомментировали идею Конгресса начать процедуру импичмента Байдена

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Пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер заявила, что позиция представителей Республиканской партии, касающаяся объявления импичмента действующему президенту Соединенных Штатов Америки Джо Байдену, не окажет влияние на проводимую им политику.

«Я могу говорить о том, что находится в центре внимания президента: он сфокусирован на наших реальных приоритетах, которые заботят американские семьи. Они [республиканцы] могут делать все, что хотят, но мы останемся непоколебимы», - сказала она.

Напомним, накануне спикер Палаты представителей США Кевин Маккарти заявил о необходимости объявления импичмента Джо Байдену в условиях расследования предполагаемой причастности американского лидера и его сына Хантера Байдена к коррупционной деятельности. Инициирование процедуры импичмента является единственным способом, чтобы «докопаться до истины», считает Маккарти.

В истории США процедуру импичмента президента инициировали четыре раза. Первая была начата в 1868 году против 17-го главы государства Эндрю Джонсона, в 1974 году импичмент грозил 37-му президенту Ричарду Никсону (он подал в отставку и стал первым американским президентом, отстраненным от власти таким образом), в 1998 году в центре скандала оказался 42-й глава Белого дома Билл Клинтон, а четыре года назад Конгресс официально запустил процедуру импичмента 45-го президента Дональда Трампа.