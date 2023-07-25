Госдеп США подтвердил ранение Тревора Рида на Украине

Около двух недель назад американец подорвался на мине и был эвакуирован на лечение в Германию.

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В Госдепе США подтвердили ранение американца Тревора Рида на Украине. Об этом заявил представитель ведомства Ведант Патель. Ранее мужчина отбывал наказание на территории России, после чего вернулся на родину.

«Хочу дать понять предельно ясно, господин Рид не участвовал в какой-либо активности от имени правительства США», - приводит РИА Новости заявление Пателя.

Представитель Госдепартамента еще раз призвал соотечественников воздержаться от поездок на Украину. Как пишет ряд американских СМИ, после возвращения в Штаты Рид самостоятельно отправился на Украину. Около двух недель назад американец подорвался на мине и был эвакуирован в Германию для прохождения лечения.

В конце апреля Тревора Рида, приговоренного в России к девятилетнему заключению за нападение на полицейских, обменяли на летчика Константина Ярошенко, которого долгие годы незаконно удерживали в США.