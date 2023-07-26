Путин встретился с президентом Египта

Владимир Путин: у РФ и Египта мощные связи в области энергетики.

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Президент России Владимир Путин встретился сегодня вечером 26 июля со своим египетским коллегой Абдельфаттахом Ас-Сиси в Константиновском дворце.

Российский лидер отметил «мощные связи» России и Египта в области энергетики и добавил, что проект по строительству атомной станции развивается по плану.

Отмечается, что глава Египта прибыл на встречу на автомобиле российского производства Aurus.

Напомним, в июне этого года Египет подал заявку на участие страны в БРИКС.