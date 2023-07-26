ФРС повысила ключевую ставку до 5,25 - 5,5% годовых
Ранее ФРС предупредила о риске начала рецессии в экономике США к исходу года.
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Федеральная резервная система США повысила базовую процентную ставку на 25 базисных пункта, до 5,25 - 5,5% годовых. Об этом сообщили в пресс-службе организации.
Там уточнили, что ужесточение условий кредитования домохозяйств и предприятий могут оказать давление на общую экономическую активность, а также уровень занятости и инфляцию.
Ранее ФРС распространила данные, согласно которым в конце года в США возможно начало экономической рецессии. Одновременно с этим начнется сокращение ВВП страны.