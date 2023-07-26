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Россия отказалась от участия в заседании Совбеза ООН по зерновой сделке

Ян Брацкий
17:49 26.07.2023
Накануне в Кремле заявили о невозможности возвращения к зерновой сделке из-за невыполнения российской части этих договоренностей.
© Видео: ТРК «Звезда» © Фото: Michael Kappeler, dpa, Global Look Press
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Россия не примет участия в заседании Совбеза ООН по зерновой сделке из-за действий британского представительства, которое заблокировало участие епископа Гедеона в заседании о ситуации вокруг нападок Киева на каноническую Украинскую православную церковь. С таким заявлением вступил первый заместитель постпреда России при организации Дмитрий Полянский.

«...Этот кандидат полностью соответствует критериям, то есть обладает компетенцией по вопросу, находящемуся сегодня на повестке дня. Мы не будем выступать на следующем за нашим заседании», - цитирует ТАСС заявление Полянского.

Накануне пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что возвращение к зерновой сделке сейчас невозможно, так как не выполнены российские условия. В свою очередь, помощник российского лидера Юрий Ушаков напомнил, что сделка приостановлена, а не окончательно свернута.

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