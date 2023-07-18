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Перегрев экономики: на каких отраслях негативно скажется аномальная жара в Европе

Анастасия Бобылева
Екатерина Апеева
20:58 18.07.2023
В Испании, Греции и Хорватии бушуют лесные пожары, а в Германии профсоюзы требуют ввести в стране сиесту. Корреспондент «Звезды» расскажет об обстановке в Европе, которую настигла аномальная жара.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: Lefteris Partsalis XinHua Globallookpress
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Юг Европы поразила аномальная жара, порой столбик термометра доходит до 50 градусов Цельсия. И синоптики обещают, что в ближайшее время это значение будет только расти. Следующий месяц даже может стать самым жарким на Земле за последние 120 тысяч лет.

Испанию, Грецию и Хорватию охватили лесные пожары. Пригороды Афин в огне. Пламя бушует на сотнях гектаров леса и уже подбирается к жилым домам. Спасатели не справляются, власти в срочном порядке эвакуируют людей.

Одна из причин возникновения пожаров - жара. В Греции сейчас температура выше  40 градусов, там раздают воду и дежурят бригады медиков. Людям оказывают помощь прямо на улицах.

От невыносимой жары страдает вся Южная Европа. Антициклоны сменяются один за другим. За аномалией следят из космоса, это дает возможность  спрогнозировать погодно-климатические условия. В ближайшие дни европейцам не стоит ждать похолодания.

«Мы признали новый температурный рекорд для европейского континента, и он был зафиксирован на Сицилии в августе 2021 года, и это была температура 48,8 градусов по Цельсию», - сообщил Клэр Нуллис, специалист отдела стратегических коммуникаций ВМО.

Специалисты  Всемирной метеорологической организации заявили, что  экстремальные погодные условия, возможно, станут нормой на десятилетия.

На Канарских островах пламя охватило более 4000 гектаров леса, вот уже несколько дней спасатели борются с огнем. Потушить пытаются и на земле и с помощью авиации.

Изнуряющая жара  установилась и в Италии. В  Риме температура достигла 40 градусов. В стране объявлен красный уровень погодной опасности, местные жители стараются переждать солнцепек дома, но туристов зной не пугает.

«С собой мы носим шляпы, зонтики, но тем не менее в самые жаркие часы мы пойдем в отель, а достопримечательности посмотрим ночью», - поделились путешественники.

Аномальная жара способна перегреть и экономику некоторых стран.

«Многие наши отрасли чувствительны к погодным условиям. Подумайте, например, о строительстве. В случае сильной жары строительные площадки должны быть остановлены. А есть еще воздушный и железнодорожный транспорт, где жара препятствует взлету и посадке самолетов и влияет на железнодорожные пути сообщения», - рассказал Клемент Албергель, специалист климатического бюро ЕКА.

По всей Европе  из-за жары мелеют реки. Так, в Германии, где температура достигла 50 градусов, на поверхности Эльбы  снова показались так называемые камни голода. Их появление местные воспринимают как предупреждение о плохом урожае. Поля попросту будет нечем орошать.

А германская ассоциация профсоюзов уже требует ввести в стране сиесту.

Синоптики объясняют необычно жаркую погоду феноменом «теплового взрыва» над Сахарой и влиянием антициклона Харон, который переносит высоко прогретые воздушные массы из Африки в Европу. При этом российские метеорологи считают, что нашу страну они не затронут.

Подробнее смотрите в сюжете корреспондента «Звезды» Екатерины Апеевой.

Ранее климатолог Владимир Семенов объяснил, почему над Европой установились аномально высокие температуры. Он также рассказал, что  в ближайшие 30 лет летние температуры в регионе должны повыситься еще на 2-2,5 градуса.

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