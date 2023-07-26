В стране и мире В стране и мире В стране и мире

«Ъ»: экс-мэр Ижевска Бекмеметьев задержан по подозрению в злоупотреблении полномочиями

Ян Брацкий
19:16 26.07.2023
По версии следствия, бывший мэр Ижевска предоставил строительной компании земли, находящиеся в муниципальной и государственной собственности.
«Ъ»: экс-мэр Ижевска Бекмеметьев задержан по подозрению в злоупотреблении полномочиями
© Фото: olegbekmemetev, VK
Читайте нас на:

Бывший глава Ижевска Олег Бекмеметьев задержан по подозрению в злоупотреблении должностными полномочиями. Об этом сообщили в Следственном управлении СК России по Удмуртии.

По версии следователей, Бекмеметьев в 2021 год передал в собственность строительной фирмы земли находящиеся в госсобственности.

В суде защита экс-градоначальника настаивала на мере пресечения в виде запрета определенных действий, но судья постановил взять Олега Бекмеметьев под домашний арест. Взаперти бывший мэр просидит до 25 сентября, пишет «Ъ». Олег Бекмеметьев занимал пост мэра Ижевска с октября 2018 по май 2023 года.

Экспертное мнение и аналитика
Картина дня
17:46 В стране и мире
Яхта с пассажирами получила пробоину у берегов Крыма
17:15 В стране и мире
Глава СБУ признался в совершении теракта на Крымском мосту в прошлом году
16:18 В стране и мире
В Кремле заявили, что власти Молдавии «рубят все канаты» в двусторонних отношениях
15:28 В стране и мире
Видео
Собянин подарил свой пистолет лейтенанту, отправляющемуся в зону СВО
13:31 В стране и мире
Видео
Илью Сачкова приговорили к 14 годам колонии строгого режима по делу о госизмене
Популярное
The Daily Telegraph: Маск присвоил чужой аккаунт в Twitter, не заплатив владельцу
Видео
Загоревшийся кран обрушился на улицу в Нью-Йорке
TMZ: у сына баскетболиста Леброна Джеймса остановилось сердце
NYP: овчарка Байдена покусала семь сотрудников Секретной службы за последние четыре месяца
Во Внуково у прилетевшего из ОАЭ пассажира в нижнем белье нашли бриллианты
Фигуристка Медведева попала в ДТП на такси
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Телеканал «Звезда» Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Киностудия «Главкино» Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.