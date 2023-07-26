«Ъ»: экс-мэр Ижевска Бекмеметьев задержан по подозрению в злоупотреблении полномочиями

По версии следствия, бывший мэр Ижевска предоставил строительной компании земли, находящиеся в муниципальной и государственной собственности.

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Бывший глава Ижевска Олег Бекмеметьев задержан по подозрению в злоупотреблении должностными полномочиями. Об этом сообщили в Следственном управлении СК России по Удмуртии.

По версии следователей, Бекмеметьев в 2021 год передал в собственность строительной фирмы земли находящиеся в госсобственности.

В суде защита экс-градоначальника настаивала на мере пресечения в виде запрета определенных действий, но судья постановил взять Олега Бекмеметьев под домашний арест. Взаперти бывший мэр просидит до 25 сентября, пишет «Ъ». Олег Бекмеметьев занимал пост мэра Ижевска с октября 2018 по май 2023 года.