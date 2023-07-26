Получившую пробоину яхту «Тата» доставили в порт «Кавказ»

Перед транспортировкой из трюмов яхты откачали воду, пассажиров пересадили на борт сторожевого корабля.

© Фото: Пограничное управление ФСБ России по Республике Крым

Яхта «Тата», получившая пробоину в районе мыса Фонарь в Крыму, благополучно доставлена в порт «Кавказ». Об этом «Звезде» сообщили в Пограничном управлении ФСБ России по Республике Крым.

«Яхта успешно доставлена в порт "Кавказ" без происшествий, все замечательно», - сообщили в республиканском погрануправлении.

Ранее стало известно, что судно получило пробоину столкнувшись с затопленным кораблем. К месту прибыл сторожевик «Коршун». К тому моменту яхта наполовину ушла под воду. Впоследствии с судна была откачена вода. Жизни и здоровью пассажиров в настоящий момент ничего не угрожает.