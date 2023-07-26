Яхта с пассажирами получила пробоину у берегов Крыма

С яхты откачали воду, судно буксируют в порт «Кавказ».

© Фото: Solundir, CC BY-SA 3.0, Global Look Press

Яхта, на борту которой находились пассажиры, получила повреждения у берегов Крыма, говорится в сообщении регионального погрануправления ФСБ.

Как утверждается, ЧП произошла в районе мыса Фонарь. Судно «Тата» получило пробоину, когда столкнулось с затопленным судном.

Было добавлено, что к моменту, когда на место прибыл сторожевой корабль «Коршун», яхта ушла под воду наполовину. Добраться до берега судно самостоятельно не могло - в трюме были найдены две пробоины.

Впоследствии с яхты была откачена вода, судно буксируют в порт «Кавказ». Отмечается, что жизни и здоровью пассажиров яхты в настоящий момент ничто не угрожает.