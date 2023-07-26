НАТО усилит разведку в Черном море на фоне прекращения зерновой сделки

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Совет НАТО-Украина провел заседание по ситуации с безопасностью в Черноморском регионе после приостановки зерновой сделки. По итогам встречи было принято решение усилить наблюдение и разведку в Черном море.

Генеральный секретарь альянса Йенс Столтенберг заявил о стратегическом значении Черноморского региона для НАТО.

«Союзники усиливают поддержку Украины и повышают нашу бдительность», - добавил он.

Сегодня 26 июля прошло заседание Совета НАТО-Украины по ситуации с Черным морем на уровне постоянных представителей. Целью встречи среди прочего называли обсуждение доставки украинских зерновых через Черное море.

Напомним, во вторник помощник президента России Юрий Ушаков заявил о том, что зерновая сделка не полностью свернута, а приостановлена. Он добавил, что возвращение России к участию в сделке возможно, если будет выполняться российская часть соглашения.