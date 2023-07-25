Ушаков: зерновая сделка приостановлена, а не свернута

Также помощник президента сообщил о планах Путина и Эрдогана провести двустороннюю встречу в Турции.

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Сегодня помощник президента России Юрий Ушаков передал журналистам во время брифинга, что зерновая сделка не окончательно свернута, а приостановлена в связи с невыполнением российской части. По его словам, возвращение России к участию в сделке возможно при условии выполнения нашей части на практике.

Также помощник президента отметил, что зерновая сделка станет одной из тем обсуждения на возможной встрече президента России Владимира Путина и его турецкого коллеги Реджепа Тайипа Эрдогана. Конкретных сроков проведения двусторонней встречи пока нет, однако ее осуществление находится в планах у глав государств.

Напомним, что сегодня днем Дмитрий Песков объявил о невозможности возвращения России в зерновую сделку, так как она не выполняется.