Reuters: военные захватили власть в Буркина-Фасо

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По информации прессы, в государстве Западной Африки Буркина-Фасо в пятницу, 30 сентября, произошел государственный переворот. Согласно сведениям СМИ, группа военных заполучила власть в свои руки, сместив с президентского кресла подполковника Поля-Анри Сандаого Дамибу.

О случившемся будто бы объявили сами зачинщики переворота в эфире национального телеканала, назвав Дамибу неспособным справиться с проблемами в сфере безопасности, включая выросшую активность боевиков. Местонахождение подполковника в настоящий момент неизвестно.

Новым главой страны якобы стал капитан Ибрагим Траоре. Как пишет Reuters, военные уже приняли ряд радикальных мер: закрыли государственные границы, распустили правительство и заявили о приостановлении действия конституции.

Дамиба находился на посту лидера Буркина-Фасо с 31 января текущего года. Ранее он также стоял во главе мятежников, вставших во главе страны, отстранив от дел экс-президента Роша Марка Каборе.