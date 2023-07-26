В Тульской области медведь ударил лапой женщину с ребенком на зооферме

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В городе Алексин Тульской области медведь сквозь решетку ударил лапой женщину с ребенком на зооферме, сообщили в региональном СУ СК.

Как утверждается, инцидент произошел в минувшее воскресенье, 23 июля. Молодая женщина с ребенком подошла к клетке с животным, однако вольер, по данным следствия, не был окружен специальной оградой.

Посетительница зоофермы и ее ребенок получили травмы рук. После произошедшего они обратилась за помощью медиков, их жизни ничего не угрожает.

Следователи завели уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности. Выясняются все обстоятельства случившегося, правоохранители допрашивают свидетелей.



Ранее в Магадане медведь растерзал женщину. Ее подруге удалось выбраться из леса, после чего она рассказала о произошедшем полиции.