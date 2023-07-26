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The Daily Telegraph: Маск присвоил чужой аккаунт в Twitter, не заплатив владельцу

Елизавета Кондрикова
17:21 26.07.2023
Илон Маск присвоил учетную запись @x, не уведомив перед этим ее владельца.
The Daily Telegraph: Маск присвоил чужой аккаунт в Twitter, не заплатив владельцу
© Фото: Patrick Pleul, ZB, Global Look Press
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Учетная запись @x в социальной сети Twitter перешла в собственность компании X Corp., владельцем которой является американский предприниматель Илон Маск. Владельца аккаунта уведомили уже после присвоения учетной записи Маском. Об этом сообщило издание The Daily Telegraph.

«Они фактически просто забрали его - я так и знал, что это может произойти», - сообщил бывший владелец.

Учетная запись с таким названием была создана в 2007 году и до недавнего времена принадлежала американскому фотографу из Сан-Франциско Джину Хвану. Во вторник 25 июля он получил электронное письмо, в котором говорится об изменении владельца аккаунта. При этом Хвану не поступало предложения продать учетную запись.

Пользователи Twitter не имеют юридических прав на свои учетные записи, однако, согласно политике компании, аккаунты могут быть изъяты только в случае нарушения авторских прав, например, попытки присвоения товарного знака.

Напомним, что в понедельник 24 июня социальная сеть Twitter обновила свой логотип с синей птицы на букву X. Синяя птица была логотипом сети с 2010 года. Название постов также поменяло свое название: с «твитов» на «иксы».

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