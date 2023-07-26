SVT: «Ланцеты» стали одной из главных угроз для ВСУ при контрнаступлении

Беспилотники позволяют наносить удары вглубь территории противника, где располагаются ракетные и радиолокационные комплексы.

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Дроны-камикадзе «Ланцет», которые применяют российские военные в зоне спецоперации, стали одной из главных угроз для вооруженных сил Украины во время попыток контрнаступления, заявил обозреватель SVT Эрик Нурдберг, пишет RT.

«Российский ударный беспилотник «Ланцет» стал одной из самых больших угроз, с которыми сталкивается Украина во время контрнаступления», - говорится в материале.

По словам эксперта, такие беспилотники позволяют бить вглубь территории, которую контролирует украинская сторона, поражая ракетные комплексы и радиолокационные станции. Он констатировал, что украинские силы ПВО в настоящий момент не в состоянии эффективно противостоять российским барражирующим боеприпасам.

Ранее Минобороны России продемонстрировало уничтожение украинской самоходной артиллерийской установки в зоне спецоперации. Удар по вражеской бронетехнике был нанесен российским баражирующим боеприпасом.

Материал подготовили Андрей Аркадьев и Николай Баранов.