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МО РФ показало уничтожение украинской САУ российским баражирующим боеприпасом

13:13 18.07.2023
Наш беспилотник сжег вражескую самоходную артиллерийскую установку на Купянском направлении.
© Видео: Минобороны России © Фото: Минобороны России
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Минобороны России продемонстрировало уничтожение украинской самоходной артиллерийской установки в зоне спецоперации.

Удар по вражеской бронетехнике был нанесен российским барражирующим боеприпасом. 

Уточняется, что неприятельская бронетехника была обнаружена и уничтожена на Купянском направлении. 

Ранее сообщалось, что российский «Ланцет» полностью уничтожил замаскированный опорный пункт врага.

Материал подготовили Тимур Шерзад и Николай Баранов. 

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