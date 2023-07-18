МО РФ показало уничтожение украинской САУ российским баражирующим боеприпасом
Наш беспилотник сжег вражескую самоходную артиллерийскую установку на Купянском направлении.
© Видео: Минобороны России © Фото: Минобороны России
Минобороны России продемонстрировало уничтожение украинской самоходной артиллерийской установки в зоне спецоперации.
Удар по вражеской бронетехнике был нанесен российским барражирующим боеприпасом.
Уточняется, что неприятельская бронетехника была обнаружена и уничтожена на Купянском направлении.
Ранее сообщалось, что российский «Ланцет» полностью уничтожил замаскированный опорный пункт врага.
Материал подготовили Тимур Шерзад и Николай Баранов.