Загоревшийся кран обрушился на улицу в Нью-Йорке

Строительный кран загорелся и обрушился прямо на улицу, задев небоскреб.

© Видео: Disaster News, Twitter © Фото: Disaster News, Twitter

На улице Нью-Йорка произошло возгорание строительного крана, который упал на улицу, задев стоящий рядом небоскреб. ЧП случилось на углу 43-ей улицы и 10-ой авеню.

В настоящее время полицейские оцепили место аварии, пожарные пытаются потушить возгорание. Сообщается, что в данный момент информации о пострадавших нет.

Ранее в июне этого года в Новосибирске строительный кран упал на припаркованные автомобили. В результате ЧП погибла одна женщина, поврежденными оказались восемь автомобилей.