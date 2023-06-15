В Новосибирске строительный кран упал на автомобили

Прокуратура начала проверку по факту произошедшего.

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Строительный кран упал на припаркованные автомобили в микрорайоне «Европейский берег» в Новосибирске, погибла крановщица. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на ГУ МВД России по региону.

Сообщение об обрушении крана на улице Владимира Заворного поступило в полицию в 9.15 (5.15 мск).

«Установлено, что погибла женщина-крановщица 1966 года рождения. По предварительной информации, повреждены восемь автомобилей», - говорится в сообщении.

На месте работает следственно-оперативная группа полиции, сотрудники следственного комитета и прокуратуры. В прокуратуре отметили, что начали проверку по факту происшествия.

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