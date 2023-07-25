Минометчики ВДВ нанесли огневое поражение пехоте и технике боевиков под Артемовском

Минометные расчеты ВДВ уничтожают наблюдательные и опорные пункты противника, а также поражают живую силу и легкобронированную технику националистов.

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Министерство обороны Российской Федерации опубликовало кадры боевой работы расчетов 82-миллиметровых минометов одного из соединений Воздушно-десантных войск (ВДВ) в районе Артемовска. При выполнении огневых задач десантники ведут разведку позиций вооруженных формирований украинских националистов с помощью беспилотных летательных аппаратов.

Выявив цели, минометчики уничтожают вскрытые наблюдательные и опорные пункты украинских боевиков, а также поражают живую силу и легкобронированную технику противника.

«Работа проходит отлично, без потерь. В основном, мы работаем по целям, когда идет наступление либо по разведданным», - сказал командир батареи с позывным «Странник».

У минометных расчетов есть буквально считанные минуты, чтобы занять огневую позицию, вычислить исходные данные для стрельбы и произвести первый выстрел. За несколько минут бойцы отправляют по выявленным целям более десятка мин.

«Попытки были, но у них [украинских боевиков. - Прим. ред.] не получилось. Прилеты от них рядом ложились, но мы не падали духом, продолжали работу дальше. Мы не напрасно здесь стоим и просто кидаем, а приносим какую-то пользу. На нас же смотрит наша пехота. То есть мы их мотивируем. Если артиллерия работает, у пехоты поднимается боевой дух. Значит, мы про них не забыли, мы работаем», - поделился командир расчета с позывным «Музыка».

Накануне артиллеристы сорвали наступление украинских националистов на Донецком и Краснолиманском направлениях. Боевики киевского режима используют для переправки через Днепр бронетранспортеры, лодки и водные мотоциклы, которые моментально становятся целями для артиллеристов ВС РФ.

Материал подготовили Максим Крюков и Николай Баранов.