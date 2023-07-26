Двухлетняя девочка умерла от удара тока во время отдыха на Кубани

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По сообщению пресс-службы Следственного комитета РФ по Краснодарскому краю, двухлетняя девочка умерла от удара током после выхода из бассейна во время отдыха в кубанской гостинице. Об этом передали в Telegram-канале СК по региону.

По итогу Следственным комитетом было выдвинуто обвинение в отношении предпринимательницы, подозреваемая уже опрошена следователем. Продолжается установление причин происшествия.

«Славянским межрайонным следственным отделом СКР по краю возбуждено уголовное дело в отношении 48-летнего индивидуального предпринимателя. Она подозревается в ненадлежащем оказании услуг, в результате которых погибла малолетняя», - говорится в ведомстве.

Девочка отдыхала с семьей в гостиничном комплексе в станице Новомышастовской Красноармейского района. Она выбежала на газон у бассейна и получила удар током от неизолированного провода. Девочка скончалась на месте.

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