Спрятавшийся под деревом подросток погиб от удара молнии в Новосибирской области

Еще один мальчик 13 лет госпитализирован в больницу с признаками поражения электрическим током.

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В Новосибирской области 16-летней юноша погиб от удара молнии, еще один подросток 13 лет пострадал, сообщили в региональном СУ СК.

По предварительной информации, накануне днем парни во время дождя с молнией в лесу решили спрятаться под деревом. У погибшего подростка присутствовали признаки поражения электрическим током, уточнили в Следственном комитете.

«Находившийся там же 13-летний мальчик госпитализирован в районную больницу с аналогичными травмами», - приводит «360» выдержку из сообщения СК.

Ранее в Краснодаре молния ударила в голову мужчине, который в этот момент находился на овощной базе, он скончался на месте.