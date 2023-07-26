Украинские «рикши» пытались доставить снабжение на передовую, но попали под удар беспилотника

Операторы БПЛА работают по личному составу и укреплениям противника на Артемовском направлении.

© Видео: Народная милиция ДНР, Telegram © Фото: nm_dnr, Telegram

В зоне специальной военной операции охота на украинских националистов ведется круглые сутки. На кадрах, которые публикует пресс-служба Народной милиции ДНР, видно, как граната летит с подвеса беспилотника прямо на тележки, которые тащат за собой украинские боевики.

Кроме этого, на видео показана детонация сброшенного с коптера боеприпаса и ранение украинского военнослужащего. Гранаты сбрасываются на места скопления живой силы и на укрепления. В описании к видео сказано, что боевая работа ведется на Артемовском направлении.

Минобороны России сегодня опубликовало видео с уничтожением украинской БМП. Экипаж разведывательно-ударного вертолета Ка-52 обнаружил неприятельскую бронетехнику и выпустил по цели управляемую ракету.

Материал подготовили Андрей Аркадьев и Николай Баранов.