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Украинские «рикши» пытались доставить снабжение на передовую, но попали под удар беспилотника

15:44 26.07.2023
Операторы БПЛА работают по личному составу и укреплениям противника на Артемовском направлении.
© Видео: Народная милиция ДНР, Telegram © Фото: nm_dnr, Telegram
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В зоне специальной военной операции охота на украинских националистов ведется круглые сутки. На кадрах, которые публикует пресс-служба Народной милиции ДНР, видно, как граната летит с подвеса беспилотника прямо на тележки, которые тащат за собой украинские боевики.

Кроме этого, на видео показана детонация сброшенного с коптера боеприпаса и ранение украинского военнослужащего. Гранаты сбрасываются на места скопления живой силы и на укрепления. В описании к видео сказано, что боевая работа ведется на Артемовском направлении.

Минобороны России сегодня опубликовало видео с уничтожением украинской БМП. Экипаж разведывательно-ударного вертолета Ка-52 обнаружил неприятельскую бронетехнику и выпустил по цели управляемую ракету.

Материал подготовили Андрей Аркадьев и Николай Баранов.

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