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Эксперт Осауленко заявил о выгоде для России безвизового туробмена с Китаем

Сергей Лебедев
13:49 26.07.2023
Директор Ассоциации «Объединение туроператоров в сфере выездного туризма "Турпомощь"» заявил, что это очень положительно скажется на экономике.
© Видео: ТРК «Звезда» © Фото: Bayne Stanley, ZUMAPRESS.com, Global Look Press
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Запуск безвизового туристического обмена между Россией и Китаем очень выгоден для нашей страны, так как это положительно скажется на экономике. Об этом в разговоре со «Звездой» заявил директор Ассоциации «Объединение туроператоров в сфере выездного туризма "Турпомощь"» Александр Осауленко.

По словам эксперта, больше всего этому рады в Восточной Сибири, Забайкалье и на Дальнем Востоке. Там были построены целые логистические системы.

«Это и пароходы, и автобусы, и пешеходные мосты, и автомобильный транспорт. До сегодняшнего момента это все пока не задействовано. Это не просто десятки или сотни, а тысячи рабочих мест, и, соответственно, возможности продолжать свою деятельность. Я думаю, что это достаточно серьезный момент», - сказал Александр Осауленко.

Он отметил, что рынок очень давно ждал этой новости. Особенно это касается вопроса безвиза с Китаем. По словам Александра Осауленко, это новые возможности для России.

«Экономически это супер для нас выгодно, потому что мы сразу очень резко наращиваем объемы по въездному туризму. Это очень важно, потому что это один из трех видов туризма, который, к сожалению, пока на сегодняшний день был в стагнации», - подчеркнул эксперт.

Напомним, сегодня министр экономического развития Максим Решетников заявил, что со дня на день должен начаться безвизовый групповой туристический обмен России с Китаем и Ираном. Сейчас уже подготовлены все необходимые для этого процедуры.

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