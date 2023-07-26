Эксперт Леткова: ГОСТ на школьную форму позволит отсечь опасные для детей изделия

Родители будут уверены, что приобретают удобную форму из натуральных материалов, которая дышит и не вызывает раздражений на коже.

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Появление нового стандарта формы для школьников позволит отсечь некачественные изделия, опасные для здоровья детей. Об этом в беседе со «Звездой» заявила председатель Ассоциация родительских комитетов и сообществ Ольга Леткова.

Он объяснила, что в настоящий каждая школа сама решает, как будут одеваться ее ученики. Такие решения обычно принимаются управляющим советом учебного заведения.

«Это приводит к тому, что родители покупают любую форму…Одеваются (дети - Прим.ред.) так, как заблагорассудится…Проблема в том, что много формы, которая искусственная, а для детей это неполезно. Родители, к сожалению, часто вынуждены покупать такую форму, потому что она самая дешевая, и ей максимально наполнен наш рынок», - сказала эксперт.

Леткова обратила внимание на то, что новый ГОСТ позволит отсечь ту форму, которая качественно не соответствует. Таким образом, родители школьников, приобретая форму, которая соответствует государственным стандартам, могут быть уверены в том, она удобная, выполнена из натуральных материалов, не вызывает раздражения на теле.

Сейчас родители зачастую вынуждены пренебрегать этими правилами, однако появление ГОСТа этот вопрос систематизирует, заключила Леткова.

Ранее «Известия» сообщали, что Роскачество в 2024 представит новый стандарт школьной формы. В частности, будут определен четкие требования к изделию, материалам и маркировке.