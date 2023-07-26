Минздрав предложил ввести учет препаратов для прерывания беременности

В ведомстве объясняют это предложение тем, что аптеки продают эти препараты без рецепта. Кроме того, их прием вне медицинской организации увеличивает риск осложнений.

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Минздрав предложил внести препараты для прерывания беременности мизопростол и мифепристон в список лекарственных средств, подлежащих предметно-количественному учету. Проект приказа опубликован на портале проектов нормативно-правовая актов.

В ведомстве объясняют это предложение тем, что аптеки продают эти препараты без рецепта. Кроме того, в проекте подчеркивается, что их прием вне медицинской организации увеличивает риск осложнений. В их числе названы недиагностированная внематочная беременность, беременность в рубце на матке или развитие аллергической реакции на лекарство.

Бесконтрольный прием мизопростола и мифепристона для искусственного прерывания беременности вне медицинской организации может закончиться для женщины летальным исходом, сказано в документе.

Ранее глава Минздрава Михаил Мурашко заявил, что в России необходим контроль препаратов для прерывания беременности. По его словам, предметно-количественный учет препаратов должны вести медицинские и фармацевтические организации.