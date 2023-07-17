Мурашко заявил, что в России необходим контроль препаратов для прерывания беременности

По словам министра здравоохранения, женщины в России стали отсрочивать рождение детей, а с возрастом это сделать становится сложнее из-за появления проблем со здоровьем.

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Министр здравоохранения России Михаил Мурашко заявил, что минздрав поддерживает введение контроля за оборотом препаратов для прерывания беременности. По его словам, предметно-количественный учет препаратов должны вести медицинские и фармацевтические организации.

Мурашко также прокомментировал снижение деторождения в России. Женщины, по его словам, стали отсрочивать беременность, а с возрастом им тяжелее иметь детей из-за проблем со здоровьем.

«Вот эта порочная практика, что сначала учеба, карьера, формирование какого-то материального благополучия. К сожалению, когда доходит до деторождения, женщина уже теряет к этому возрасту здоровье», - сказал Мурашко по итогам заседания президиума фракции «Единая Россия».

Ранее министр здравоохранения заявил, что ожидаемая продолжительность жизни россиян составляет 73,4 года. Этот показатель превысил значения допандемийного периода.