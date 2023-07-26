Пленный украинец Смоков посоветовал соотечественникам сдаваться

Николай Смоков низко оценил качество подготовки на полигоне в Винницкой области. По словам пленного, за месяц он ничему не научился.

© Видео: Минобороны России © Фото: Минобороны России

Взятый в плен украинский военнослужащий Николай Смоков призвал своих товарищей сдаваться и рассказал о человечном отношении к нему со стороны российских военных. Видео беседы с ним публикует Министерство обороны РФ.

«Пацаны, если попадете в такую ситуацию, сдавайтесь в плен. Или идите домой лучше», - сказал он.

Обучение мужчина проходил в Винницкой области около месяца. Однако занятий было мало, и они проводились формально, военнослужащие за это время не успели приобрести необходимых в бою навыков.

«Начался сильный артиллерийский обстрел. Пока нас обстреливали, российские войска зашли с тыла. Как они нас обошли, мы не знаем. Прекратился обстрел, сзади услышали команду "сдавайтесь". Никуда не деться, сдались», - признался он.

С пленными русские обращались гуманно и уважительно. Украинцев накормили, дали сигарет, оказали им необходимую медицинскую помощь.

Между тем, в пресс-центре группировки «Запад» сообщили о поражении авиацией позиций украинской мехбригады.

Материал подготовили Андрей Аркадьев и Николай Баранов.