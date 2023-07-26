Пленный украинец Смоков посоветовал соотечественникам сдаваться
Взятый в плен украинский военнослужащий Николай Смоков призвал своих товарищей сдаваться и рассказал о человечном отношении к нему со стороны российских военных. Видео беседы с ним публикует Министерство обороны РФ.
«Пацаны, если попадете в такую ситуацию, сдавайтесь в плен. Или идите домой лучше», - сказал он.
Обучение мужчина проходил в Винницкой области около месяца. Однако занятий было мало, и они проводились формально, военнослужащие за это время не успели приобрести необходимых в бою навыков.
«Начался сильный артиллерийский обстрел. Пока нас обстреливали, российские войска зашли с тыла. Как они нас обошли, мы не знаем. Прекратился обстрел, сзади услышали команду "сдавайтесь". Никуда не деться, сдались», - признался он.
С пленными русские обращались гуманно и уважительно. Украинцев накормили, дали сигарет, оказали им необходимую медицинскую помощь.
Между тем, в пресс-центре группировки «Запад» сообщили о поражении авиацией позиций украинской мехбригады.
Материал подготовили Андрей Аркадьев и Николай Баранов.